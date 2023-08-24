ЦАМТО, 23 августа. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) получила дополнительный заказ на производство боевых самолетов для укомплектования новых военных округов, Московского и Ленинградского.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Как напоминает агентство, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году будут созданы два новых военных округа – Московский и Ленинградский. С их созданием Россия усилит группировки войск на своих западных границах.

"По ГОЗ мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет, в том числе, авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи", – сказал Ю.Слюсарь.

Он также напомнил, что производство некоторых типов боевых самолетов с начала СВО увеличилось кратно и идет "высочайшими темпами".