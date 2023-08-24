Economist объяснил бесполезность F-16 для Украины

Американские истребители F-16 не смогут обеспечить Украине перевес сил, поскольку у российской стороны есть свое, более совершенное оружие. Об этом во вторник, 22 августа, написал журнал Economist.

«Неясно, помогут ли F-16 Украине на поле боя, где ее контрнаступление продвигается медленно. Сбрасывание управляемых бомб малой дальности, которые уже используются украинскими МиГ-29, поставит их под угрозу со стороны российских истребителей с более совершенными радарами», — сказано в публикации.

Издание отметило, что пилотам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется атаковать только ракетами малой дальности, поскольку США не станут высылать им свои крылатые ракеты JASSM.

Также в материале отмечается, что дополнительные сложности вызовет обучение украинских пилотов английскому языку, а также повышение навыков и компетенций у бойцов ВСУ, которым предстоит заниматься техобслуживанием. При этом штат ремонтников F-16 должен быть действительно большим, так как истребители планируется распространить по всей линии фронта.

Журнал сделал вывод, что поставки F-16 на Украину не более чем попытка поддержать боевой дух украинских военных. Практическое же их применение окажется крайне сомнительным.

Ранее, 22 августа, в Дании началось обучение пилотов ВСУ полетам на американских истребителях F-16. Отмечается, что восемь пилотов ВСУ прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с еще 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов.

В тот же день старший научный сотрудник отдела оборонных приоритетов, бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис высказал мнение, что российские С-400 могут уничтожить истребители F-16, переданные Украине.

Тогда же бывший пилот истребителя F/A-18 Hornet морской пехоты США Том Рихтер отметил, что переучить летчиков воздушных сил Украины на управление западными истребителями будет очень непросто, поскольку пилоты обычно привыкают к определенному типу самолета и могут управлять им, не задумываясь.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.