МНО Польши продемонстрировало первые легкие боевые самолеты FA-50

ЦАМТО, 23 августа. МНО Польши объявило о состоявшейся 21 августа на авиабазе в Минске-Мазовецком презентации первой пары доставленных в страну легких боевых самолетов FA-50GF южнокорейского производства.

Мероприятие состоялось в присутствии министра национальной обороны Мариуша Блащака.

По заявлению М.Блащака, еще десять самолетов будут поставлены ВВС Польши до конца текущего года. Польские пилоты уже прошли обучение их применению. Дальнейшие поставки запланированы на 2025-2028 годы.

МНО Польши заказало 48 самолетов FA-50 южнокорейской компании Korea Aerospace Industries в 2022 году. Первые из них были доставлены в Польшу в июле 2023 года. Они прошли начальные испытания на 23-й тактической авиабазе.

FA-50 являются учебно-боевыми самолетами. Как планируется, они будут применяться для патрулирования воздушного пространства Польши, выполнения союзнических миссий.

В ходе мероприятия министр также объявил о проведении после пятилетнего перерыва Международного авиасалона Air Show 2023 в Радоме. Он состоится 26-27 августа. Программа предполагает демонстрацию самолетов в статической экспозиции и динамическую презентацию в воздухе. В ходе показов будут представлены самолеты и вертолеты ВВС Польши: F-16, FA-50, МиГ-29, Су-22, М-28, "Сокол", М-346, С-295, С-130, и т.д. Также будут демонстрироваться первые беспилотные авиационные комплексы "Байрактар-TB2", БЛА "ФлайАй", барражирующие боеприпасы WARMATE, вертолеты AW-101 и S-70.

На авиасалоне будет представлена и наземная техника, приобретенная для СВ Польши за последние годы, а также применяемая подразделениями союзников по НАТО, дислоцированными в Польше. В частности, будут показаны основные боевые танки K2 "Блэк Пантер" и M1A1 "Абрамс", 155-мм самоходные гаубицы K9 "Тандер", РСЗО HIMARS, ЗРК "Пэтриот", ЗРПК PSR-A "Пилица", новые БМП "Борсук" и минные заградители "Баобаб-K".

Как сообщал ЦАМТО, 16 сентября 2022 года в Минске-Мазовецком состоялась церемония подписания двух исполнительных контрактов на приобретение для ВВС Польши легких боевых самолетов FA-50 южнокорейской компании Korean Aerospace Industries (KAI).

Предметом первого контракта является поставка 12 легких боевых самолетов FA-50 в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Республики Корея, вместе с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость данного контракта составляет около 705 млн. долл. Самолеты должны быть поставлены ВВС Польши во второй половине 2023 года, а поставки всех компонентов будут завершены к концу 2025 года.

Предметом второго контракта, заключенного Агентством по вооружениям МНО Польши и Korean Aerospace Industries, является поставка 36 легких боевых самолетов FA-50PL с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость этого контракта составляет около 2,3 млрд. долл. Поставки самолетов, которые будут выполнены в конфигурации, соответствующей дополнительными требованиями ВВС Польши, начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Позднее первые 12 поставленных FA-50 будут модернизированы до стандарта FA-50PL.