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Военное обозрение

Немецкая пресса: Запад сбит с толку стратегией украинского контрнаступления

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Источник изображения: topwar.ru

В немецкой прессе чередой идут публикации о том, что происходит на фронтах украинского контрнаступления. В издании Heutigen Nachrichten вышла статья, где говорится, что «Запад сбит с толку стратегией украинского контрнаступа».

Из статьи:

Американские и британские официальные лица считают, что контрнаступление ВСУ идёт плохо, потому что Киев не придерживается предложенной ему тактики и стратегии и дробит свои силы. Контрнаступление ВСУ затруднено, так как некоторые из лучших войск Украины сражаются не на тех местах, где планировалось изначально.

Странный вариант причинно-следственных связей. Может быть, именно вследствие того, что украинского контрнаступление затруднено, генералитету ВСУ и приходится осуществлять переброску элитных своих подразделений на те участки, где изначально ставились совсем другие задачи?

Из статьи:

Власти в Киеве говорят, что нацелены на сохранение своих крупных сил. Но они уже потеряли не менее 45 тысяч человек, по данным российского Минобороны. В Киеве утверждают, что и меньшие силы могли бы сковать действия русских в обороне. Но все эти заявления сбивают с толку американских и британских чиновников.

В немецкой прессе обсуждается соотношение понесённых ВСУ потерь с площадями отвоёванных территорий. И в результате обсуждения немецкие авторы приходят к выводу о том, что выгоду для Украины в этом плане сложно назвать стратегической.

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Страны
Германия
США
Украина
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