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В немецкой прессе чередой идут публикации о том, что происходит на фронтах украинского контрнаступления. В издании Heutigen Nachrichten вышла статья, где говорится, что «Запад сбит с толку стратегией украинского контрнаступа».
Из статьи:
Странный вариант причинно-следственных связей. Может быть, именно вследствие того, что украинского контрнаступление затруднено, генералитету ВСУ и приходится осуществлять переброску элитных своих подразделений на те участки, где изначально ставились совсем другие задачи?
Из статьи:
В немецкой прессе обсуждается соотношение понесённых ВСУ потерь с площадями отвоёванных территорий. И в результате обсуждения немецкие авторы приходят к выводу о том, что выгоду для Украины в этом плане сложно назвать стратегической.