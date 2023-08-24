Новые поставки европейского оружия Украине приблизят мир к ядерной войне

Поставки вооружения Украине, которые реализуют Нидерланды и Германия, делают НАТО участницей российско-украинского конфликта, пишет Evrensel. По мнению автора статьи, подобная политика Запада только обостряет международную ситуацию, приближая мир к ядерной войне.

Юджель Оздемир

Решение сначала Нидерландов, а затем Дании предоставить Украине в общей сложности 61 истребитель F-16, оснащенный по последнему слову техники, для использования в боевых действиях против России, означает новый этап российско-украинского конфликта, продолжающегося уже около полутора лет.

И ведущую роль здесь играют США, давшие добро на передачу F-16 Украине. Вместо того, чтобы напрямую самим поставить самолеты, Вашингтон сделал шаг на пути к тому, чтобы сделать европейские страны частью вооруженного противостояния.

Вопрос о том, когда и как будут переданы истребители, прояснится в ближайшее время. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече с Владимиром Зеленским сообщила, что на первом этапе к началу следующего года на Украину будут поставлены шесть истребителей F-16. Для того, чтобы это произошло как можно быстрее, прежде всего необходимо обучить украинских военных, как правильно эксплуатировать эти самолеты.

В предстоящие дни другие европейские страны, вероятно, тоже присоединятся к числу государств, отправляющих F-16 на Украину. Ожидается, что США аналогичным образом дадут зеленый свет и другим странам. Ранее Польша с одобрения Германии передала Украине истребители МиГ-29, произведенные Советским Союзом. По оценкам немецких СМИ, F-16 будут отправлены на Украину не раньше, чем в первые месяцы следующего года.

Самолеты из Нидерландов, ракеты из Германии

Судя по дискуссиям последних недель, становится понятно, что существует связь между одобрением США поставок F-16 и решением Германии об отправке крылатых ракет "Таурус" (Taurus) на Украину. Несложно предположить, какие боевые самолеты будут нести эти ракеты. Теперь Германия не сможет оправдываться отсутствием истребителей для запуска ракет. Руководители "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии (СвДП), партнеров по правящей коалиции, выступающих рупором оружейного и военного лобби, в течение нескольких дней оказывали давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот разрешил поставить Украине ракеты "Таурус". Ранее Шольц назвал отправку боевых самолетов "красной линией" и сказал, что это будет означать непосредственное участие Германии в военном конфликте.

Можно сказать, что решение США по F-16 – это шаг, предпринятый для прямого вовлечения в конфликт с Россией как Европы в целом, так и Германии в частности. Поэтому уверенность, высказанная в минувшие выходные Зеленским на авиабазе в голландском городе Эйндховен, о том, что "этот шаг породит новые последствия для Украины и всей Европы" отражает правду.

Действительно, бомбардировка российской территории переданными Украине F-16, да еще и с применением ракет "Таурус", присланных из Германии, повлечет за собой "новые последствия". Эти последствия связаны не столько с тем, что Россия понесет тяжелый урон и покинет занимаемые территории, сколько с тем, что НАТО в целом де-факто станет стороной горячего конфликта.

Судя по всему, коллективный Запад пришел к выводу о том, что разрешить украинский конфликт им удастся только военным путем.

Решение Нидерландов напрямую касается Германии

Еще одним примечательным моментом является то, что Нидерланды, которые до сих пор придерживались преимущественно сбалансированной политики относительно военного конфликта, обязались отправить 42 истребителя F-16. Ожидается, что это решение окажет влияние на предвыборные кампании перед всеобщими выборами в стране. Получается, что недавно подавший в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который не выставляет свою кандидатуру повторно, сумел напоследок угодить США и Украине.

С другой стороны, этот шаг Нидерландов затрагивает и Германию. Дело в том, что немецкая и голландская армия интегрируются друг с другом по многим направлениям, прежде всего по части сухопутных сил. На совместном заседании кабинета министров Германии и Нидерландов 27 марта было принято решение об углублении военного сотрудничества между двумя странами и передаче одной трети голландской армии под командование Германии. Это было расценено как "план военного объединения" между Германией и Нидерландами.

Через три дня после вышеупомянутой совместной встречи министров (30 марта) в Файтсхёххайме, в Баварии, при участии министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius) и министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен (Kajsa Ollongren) был сделан "исторический шаг" в направлении интеграции сухопутных войск Нидерландов с сухопутными войсками Германии. На этой церемонии 13-я голландская легкая бригада вошла в состав 10-й бронетанковой дивизии немецкой армии. В 2014 году 11-я аэромобильная бригада Нидерландов вошла в состав немецкой дивизии быстрых войск, а в 2016 году 43-я механизированная бригада Нидерландов – в состав 1-й танковой дивизии Германии.

В связи с этими событиями обязательство Нидерландов поставить Украине 42 самолета F-16 напрямую касается Германии. Это означает, что страны, которые предоставят свои боевые самолеты для бомбардировки российской территории, а, следовательно, и НАТО непосредственно станет частью украинского конфликта.

По мере того как военный конфликт затягивается и нарастает угроза для безопасности России, Москва уже ни раз давала понять, что готова нажать все красные кнопки, если понадобится. В число таких кнопок входит и кнопка для применения ядерного оружия. Таким образом, в то время как Запад оснащает Украину тяжелым и современным вооружением, возрастает угроза еще большего и разрушительного конфликта.