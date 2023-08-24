Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова

Врио главкома ВКС назначили начальника Главного штаба генерала Афзалова

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главкома ВКС России вместо Сергея Суровикина назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, сообщил РИА Новости в среду информированный источник.

Как сообщили ранее источники РБК, генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. По данным РБК, сейчас Суровкин находится в краткосрочном отпуске.

"Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", - рассказал собеседник РИА Новости.

Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.

Сергей Суровикин был назначен главкомом ВКС в октябре 2017 года. До этого он командовал российской группировкой в Сирии, а также был командующим войсками Восточного военного округа. В октябре 2022 года был назначен командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции, в январе текущего года стал заместителем командующего.