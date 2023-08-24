Военкор «Известий» показал армейскую чудо-тележку на передовой

Российские военнослужащие сконструировали очень необычный аппарат — дрон-тележку, которая может доставлять на передовую необходимые боеприпасы и продукты питания. По словам оператора причудливой машины, таких тележек несколько. Все они однотипные, созданы волонтерами и уже показали свою полезность, рассказал 23 августа корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«В то время, как российская артиллерия обрабатывает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западных окраинах Донецка, вдоль линии соприкосновения движется необычный аппарат. Ему нипочем взрывы вокруг. А попасть в него гранатой или пулей чрезвычайно сложно. Вот такая роботизированная тележка позволяет доставлять боекомплект и продукты питания на передовую», — показал чудо-тележку журналист.

По словам военнослужащего ВС РФ с позывным Малой, используют чудо-тележку для перевозки еды и воды. Он уверен, что выдержит тележка до 80 кг груза.

«Загрузиться под завязку, чтобы кататься по развалинам — вот назначение этого изобретения. Внутри платформы — блок аккумуляторов от электрического самоката, в колесах — двигатели от гироскутера. Управляется всё через видеокамеру и очки для скоростных дронов. В конструкции много скотча и пластиковых хомутов, но это, как говорят военные, явление временное. Изделие проходит тестовый период», — пояснил корреспондент.

Как выяснил военкор, противник изготавливает похожие тележки, но менее технологичные. В одну из них вместо электродвигателя решили впрячь живого солдата. А другую используют как носитель противотанковых мин.

8 августа военкор «Известий» Станислав Григорьев показал многокилометровый окоп с освещением. Пехотинцы 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ теперь в благоустроенных окопах, чуть в стороне от линии соприкосновения. Пока была возможность, они благоустраивали окопы и проводили туда особое освещение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.