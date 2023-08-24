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РИА Новости

В России разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов

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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Ученые ВНИИ ГОЧС разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают специальный бронированный автомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся боеприпасов, прежде всего - авиационных бомб и фугасов; работу планируется завершить в этом году, рассказал РИА Новости заместитель начальника института Владимир Мошков.

Он отметил, что практика работы реагирующих подразделений показывает необходимость наличия специального бронированного средства повышенной проходимости для доставки робототехнических комплексов и транспортировки неразорвавшихся боеприпасов по пересеченной местности.

"Сегодня ученые института разрабатывают технические требования на создание специального автомобиля для транспортировки авиационных бомб, фугасов и других неразорвавшихся боеприпасов. Условное название - "пиротехнический автомобиль", - сказал Мошков, добавив, что эту работу планируется завершить уже в текущем году.

Собеседник агентства отметил, что такой автомобиль должен быть также оснащен краном-манипулятором и лебедкой для эвакуации застрявших или поврежденных робототехнических комплексов.

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Россия
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НАЗ Чкалова
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