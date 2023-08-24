"Высокоточные комплексы" нарастили поставки в армию десантируемой бронетехники

За первое полугодие 2023 года заказчику поставили техники столько же, сколько за весь 2022 год, уточнили в холдинге

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Поставки в войска БМД-4М и БТР-МДМ в первом полугодии текущего года уже достигли показателей всего 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) на прошедшем форуме "Армия-2023".

"Что касается количества поставляемой техники, то раскрывать конкретные цифры мы, конечно же, не можем, но надо отметить, что за первое полугодие мы поставили заказчику техники столько, сколько и за весь прошлый год. Мы продолжаем наращивать выпуск и поставки техники заказчику", - сказали там, отвечая на вопрос о поставках в войска БМД-4М и БТР-МДМ.

Боевая машина десанта БМД-4М, созданная на "Курганмашзаводе" (входит в холдинг), является наиболее современным образцом бронетанковой техники, стоящим на вооружении Воздушно-десантных войск РФ. Оснащена орудием калибра 100 мм, которое также служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет "Аркан", тридцатимиллиметровой автоматической пушкой с боекомплектом в 500 снарядов и пулеметом калибра 7,62 мм. Способна развивать скорость до 70 км/ч, а также плавать со скоростью до 10 км/ч.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 т и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых бойцов достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходил с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе приняли участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС выступал стратегическим медиапартнером.