Источник сообщил о получении ВДВ системы для десантирования бронеавтомобиля "Тайфун"

В ходе спецоперации десантирование техники не производилось и не производится, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска получили уникальную парашютную систему для десантирования многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Унифицированная многофункциональная платформа для десантирования парашютным способом бронеавтомобилей "Тайфун" создана для ВДВ. Было уже произведено четыре десантирования без экипажа внутри. Платформа позволяет десантировать машины весом до 18 тонн", - рассказал собеседник ТАСС.

Он также отметил, что в ходе спецоперации на Украине десантирование техники не производилось и не производится, так как этот метод признан неэффективным в существующих реалиях. Парашютная система для десантирования бронеавтомобилей сможет сыграть свою роль в будущих конфликтах.

В 2021 году появилась информация о проведении предприятием Ростеха опытно-конструкторской работы "Парашют" по созданию грузовой парашютной системы для десантирования бронеавтомобилей "Тайфун" и "Тигр". Предполагалось, что в бронемашине при десантировании может находиться личный состав.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке. Предназначен для оснащения подразделений ВДВ, способен десантироваться парашютным способом с самолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ.