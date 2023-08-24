KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии катеров "Афалина"

Холдинг KMZ выполнил контракт на поставку Росгвардии 40 катеров "Афалина"

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ.

"В этом году завершили контракт от 2022 года на поставку шести катеров "Афалина" для Росгвардии, общая серия - порядка 40 единиц", - сказал Даниленко.

По его словам, это катера с высокой мореходностью, возможностью установки оружия для охраны особых акваторий.

"Такие же катера стоят в том числе для охраны Крымского моста. У них высокая скорость - до 70 километров в час, маленькая осадка, то есть он может отлично ходить по мелководью, в том числе в морской зоне", - сказал глава холдинга.

Он также сообщил, что сейчас проходит испытания перед отправкой спецслужбам РФ 75-й катер "Касатка 2М". Эти катера используют специальные службы и силовые ведомства России. В Санкт-Петербурге очередной катер отправлен для прохождения приемочных испытаний.

Сейчас катера находятся на службе МВД и МЧС России. Также KMZ производил модификации модели "Касатка 2М" для нужд Росгвардии.