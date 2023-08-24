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РИА Новости

Российские военные начали получать заводские боеприпасы для коптеров

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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

Российские бойцы на передовой начали получать заводские боеприпасы для коптеров

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска на передовой начали получать боеприпасы, доработанные уже на заводах-изготовителях под применение с коммерческих коптеров, ранее бойцы адаптировали их в полевых условиях, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.

"Начали приходит на фронт уже заводские боеприпасы. Начинаем потихоньку осваивать их и с ними работать. Надеемся, будет больше боеприпасов, больше разновидностей боеприпасов. Нужны и кумулятивные боеприпасы обязательно. Также занимаемся разработкой своего боеприпаса осколочного, фугасного. Делаем, сбрасываем - все работает", - сообщил инструктор по подготовке операторов коптеров с позывным "Змей".

По его словам, коммерческие коптеры, используемые на фронте, позволяют осуществлять бомбометание боеприпасами от подствольных гранатометов ВОГ-17, а также ручными гранатами массой до 800 граммов.

"Каждый боеприпас в виде ВОГ-17 дорабатывается, перебирается под задачу упасть на голову противнику. К нему приделывается хвостовик - хвостовое оперение для стабилизации в полете - и переделывается взрыватель под мгновенное срабатывание. Ф-1 по сути переделке не подлежит, просто надевается колпак, производится сброс", - пояснил "Змей".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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