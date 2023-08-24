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ТАСС

Reuters: Великобритания выделит Украине около $244 млн на закупку ядерного топлива

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Южно-Украинская АЭС в Николаеве
Южно-Украинская АЭС в Николаеве.
Источник изображения: Kyodo via Reuters Connect

Одним из поставщиков станет европейский консорциум Urenco, штаб-квартира которого находится в Лондоне, сообщил глава Минэнерго Соединенного Королевства Грант Шэппс

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Великобритания сможет предоставить Украине 192 млн фунтов стерлингов (около $244 млн) на закупку ядерного топлива для атомных электростанций, в том числе у британских компаний. Об этом глава Минэнерго Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил агентству Reuters в ходе своего визита в Киев.

"Эта гарантия, которую мы предоставим, должна помочь Украине добиться того, чтобы <...> в будущем ее ядерное топливо не должно было поступать через Россию", - приводит агентство слова Шэппса. Министр уточнил, что одним из поставщиков станет европейский консорциум Urenco, штаб-квартира которого находится в Лондоне.

В марте в пресс-службе Минэнерго Украины заявили, что страна рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское, в том числе на европейским рынке.

Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование топливных сборок, которые в настоящий момент производит российская компания ТВЭЛ. В Росатоме отмечали, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать украинские АЭС современным и экономически эффективным топливом по имеющемуся контракту до 2025 года. В марте прошлого года в "Энергоатоме" сообщили, что Украина полностью отказывается от закупки российского топлива для своих атомных электростанций и намерена заменить его сборками компании Westinghouse. В конце февраля 2023 года "Энергоатом" заявил, что все энергоблоки украинских АЭС будут работать на топливе Westinghouse со следующего года. 

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Великобритания
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Росатом
ТВЭЛ
Проекты
Ядерный щит
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