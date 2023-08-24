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Вестник Мордовии

Как по опыту СВО модернизировали легендарный Т-62М

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Отечественные танки Т-62М с полным правом можно назвать легендарными - они участвовали в интернациональной миссии в Афганистане, воевали во время Второй антитеррористической операции на Северном Кавказе, принуждали к миру Грузию, были задействованы в Сирии и Ливии. Наконец, такие машины были направлены выполнять задачи в специальной военной операции. Благодаря полученному опыту проведена их очередная доработка.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", проходившем на минувшей неделе в Подмосковье, можно было увидеть еще один модернизированный вариант "шестьдесят второго".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), большое внимание уделено защищенности танка, он буквально облеплен контейнерами "реактивной брони", в частности она появилась на верхней лобовой детали корпуса, уже имеющей многослойные преграды. "Контакт" также разместили на бортах, крыше и корме башни.Кроме того, смонтировали противокумулятивные решетчатые экраны.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Сообщалось об установке новых тепловизионных прицелов, дающих значительно лучшие возможности поражения вражеских целей не только в темное время суток, но и днем, когда поле боя затянуто пыльными облаками и дымом. Танки получили новые средства связи и другое новое оборудование, которое дает возможность успешно выполнять поставленные командованием боевые задачи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Грузия
Ливия
Россия
Сирия
Продукция
Т-62
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