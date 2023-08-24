Разработчик сообщил о получении роботом-сапером "Шмель" облегченного планшета управления

Заместитель исполнительного директора по гражданской продукции Ковровского электромеханического завода Игорь Тупицын заявил, что машина получила облегченный планшет для управления и доработанный "орган разминирования"

МОСКВА, 23 августа /ТАСС/. Улучшенная версия робота-сапера МГР-4 "Шмель", созданного ВНИИ "Сигнал" и Ковровским электромеханическим заводом (КЭМЗ, входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), получила облегченный планшет для управления взамен тяжелого ранца, а также модернизированную систему разминирования. Об этом ТАСС сообщил заместитель исполнительного директора по гражданской продукции КЭМЗ Игорь Тупицын.

"Раньше в комплекте управления для нашего робота-сапера на базе мини-погрузчика Ant-1000 был предусмотрен тяжелый ранец с оборудованием, теперь мы его заменили на облегченный вариант планшета. При этом дистанция от системы управления до самого робота-сапера достаточная для безопасности оператора при разминировании. Сам процесс управления машиной простой, так как буквально используется игровой джойстик", - отметил он.

По его словам, также у робота-сапера "доработан орган разминирования". "Непосредственно в системе разминирования - навесном оборудовании - мы убрали лишние цилиндры, значительно усилили защиту поверх минного трала, заменили форму ударных молотков. Теперь конструкция весит более тонны, что значительно повышает ее характеристики и устойчивость при разминировании", - добавил Тупицын.

МГР-4 "Шмель" - модернизация роботизированного комплекса разминирования разработки КЭМЗ и ВНИИ "Сигнал". Он создан на базе минипогрузчика Ant-1000, оснащен лебедкой с гидравлическим приводом, цепным молотковым тралом и предназначен для обнаружения и ликвидации противопехотных мин.

Машину модернизировали по результатам испытаний на полигоне МЧС. В ней отсутствуют кабина и все системы ручного управления. Усовершенствован пульт управления, ставший более удобным, время его работы было увеличено. Изменения коснулись и рабочего органа робота-сапера. В модернизированном образце используется минный трал с увеличенной глубиной рыхления грунта до 250 мм, заменена форма ударных молотков, скорректирована длина цепи.