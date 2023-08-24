Войти
ТАСС

Медведев заявил, что ВПК России доказал свою эффективность

282
0
0
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Российский военно-промышленный комплекс также показал большой технологический и производственный потенциал, считает зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украинские провокации, включая обстрелы городов и мостов, не имеют эффекта, российский военно-промышленный комплекс доказал свою эффективность. Такой точку зрения замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своей статье, опубликованной на сайте aif.ru.

"Как и 15 лет назад (во время грузино-югоосетинского конфликта - прим. ТАСС), совершенно очевидно, что ни ежедневные обстрелы [со стороны ВСУ] мирных городов и мостов, ни иные провокации, включая политические убийства и теракты, эффекта не имеют", - написал он. "Военно-промышленный комплекс России не только доказал свою способность полностью обеспечивать нужды СВО, но и большой технологический и производственный потенциал", - считает Медведев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ВПК РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
11.01.2023
Медведев заявил, что оппоненты модернизируют советские Т-72 для Украины
09.04.2015
Рогозин про ОПК: госстандарты для вооружений и льготы на развитие
08.07.2014
Возрождение предприятий ВПК на Северном Кавказе - реальная необходимость
27.02.2014
Новые крылья для ВТА
21.03.2013
Взрыв помог
21.11.2012
«Перспектив урегулирования я сегодня не вижу»
10.03.2011
Объем экспорта российских вооружений и военной техники по линии "Рособоронэкспорта" составил 8,6 млрд долларов в 2010 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 06:32
  • 54540
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.08 05:20
  • 5
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 24.08 01:14
  • 9
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 23:13
  • 1
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 23.08 18:03
  • 9
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 17:28
  • 41
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 23.08 17:14
  • 208
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.08 14:24
  • 1
Военный эксперт не увидел ничего страшного в получении ВСУ ракет SCALP от Франции
  • 23.08 13:34
  • 1
Кадровый холод: потеря «Луны-25» может привести к перестановкам в «Роскосмосе»
  • 23.08 12:50
  • 1
Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
  • 23.08 12:41
  • 1
В России создали систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА
  • 23.08 10:57
  • 2
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель