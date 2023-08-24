Медведев заявил, что ВПК России доказал свою эффективность

Российский военно-промышленный комплекс также показал большой технологический и производственный потенциал, считает зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украинские провокации, включая обстрелы городов и мостов, не имеют эффекта, российский военно-промышленный комплекс доказал свою эффективность. Такой точку зрения замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своей статье, опубликованной на сайте aif.ru.

"Как и 15 лет назад (во время грузино-югоосетинского конфликта - прим. ТАСС), совершенно очевидно, что ни ежедневные обстрелы [со стороны ВСУ] мирных городов и мостов, ни иные провокации, включая политические убийства и теракты, эффекта не имеют", - написал он. "Военно-промышленный комплекс России не только доказал свою способность полностью обеспечивать нужды СВО, но и большой технологический и производственный потенциал", - считает Медведев.