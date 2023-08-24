Морская боязнь: российская авиация сорвала украинскую диверсию

Истребители Су-30СМ уничтожили несколько катеров и десантных лодок ВФУ у газовых платформ

Восточнее острова Змеиный 22 августа самолеты ВКС РФ уничтожили быстроходный военный катер американского производства Willard Sea Force с десантной группой ВФУ. Перед этим экипаж истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВФУ возле российских газодобывающих установок. Тем самым были сорваны попытки диверсий украинских сил в Черном море. Поражение маломерных морских целей требует высочайшего мастерства пилотов, отметили эксперты. Тем временем продолжались бои в районе Работино Запорожской области, где российские войска отразили четыре атаки противника.

Найти и уничтожить

Самолет Воздушно-космических сил России уничтожил быстроходный военный катер американского производства Willard Sea Force с десантной группой ВФУ восточнее острова Змеиный, сообщило 22 августа Минобороны РФ.

Ранее появилась официальная информация, что экипаж российского Су-30СМ морской авиации уничтожил разведывательный катер ВФУ в районе газодобывающих установок в Черном море.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в ночь с 21 на 22 августа украинские военно-морские силы предприняли попытку диверсий в районе российских газодобывающих установок в Черном море. В рейде участвовали не менее трех десантных лодок и как минимум один катер, который выполнял задачи разведки. Российские моряки своевременно обнаружили диверсантов и потопили разведывательный катер. Штурмовые лодки начали отходить к острову Змеиный. Но скрыться от российских разведывательных средств им не удалось. Одну лодку потопили на переходе, а вторую уничтожили вблизи острова Змеиный.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Обнаружить малоразмерную цель, практически невидимую, выйти в атаку и поразить — это показывает высокий класс российской морской авиации, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Те катера, что наша морская авиация отправила сегодня на дно, — это небольшие малоразмерные суденышки, — отметил он. — Их плюсы в том, что они малоразмерные в длину, малозаметные и скоростные. Судя по всему, на борту этих катеров были подготовленные спецназовцы, разведчики. И то, что их уничтожили, с точки зрения тактики хорошо. Подготовленный боец лучше, чем боец с улицы. Государство на него тратило деньги, время и силы, чтобы его подготовить. И украинцы в следующий раз подумают, что нет смысла бегать по морям, когда прилетает ракета — и всё.

Атаки отбиты

На запорожском направлении в течение суток российские войска отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области, сообщили 22 августа в Минобороны России.

— В результате эффективной контрбатарейной борьбы на данном направлении в течение суток поражены 11 орудий и четыре миномета противника. В том числе две артиллерийские системы М777 производства США, три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Cezar французского производства, а также орудие FH-70 производства Великобритании, — сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Фото: соцсети Источник изображения: iz.ru

За сутки на этом направлении ВФУ потеряли более 125 боевиков, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка в ЛНР.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили три атаки штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка в ДНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп ВФУ южнее населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» нанесла поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

На этих направлениях ВФУ потеряли свыше 550 боевиков и 29 единиц техники, включая три артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Техника Запада против ВФУ

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) обращают технику и оружие Запада против вооруженных формирований Украины под Новодонецким. Как это происходит, показал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

— Этот БТР только что с передовой. Его экипаж не раз участвовал в отражении контрнаступлений ВФУ на одном из самых горячих участков фронта — на стыке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области под Новодонецким. Как раз сейчас его готовят к очередному боевому выезду, — рассказал корреспондент.

По словам водителя машины МТ-ЛБ с позывным Механик, броню ее обваривают в круг и делаю так называемый скворечник. Это делается для защиты мотора от ПТУР, реактивной кумулятивной струи и мелких осколков.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Это защита сверху над моторным отсеком, основной личный состав передвигается там, — рассказал он.

Боец 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Атлет рассказал, что бронегруппы под Новодонецким выходили для поддержки пехоты. Там же они уничтожили два взвода противника.

— В ходе их наступления был подбит бронеавтомобиль Mastiff. Мы вытащили, сняли оттуда вооружение и привезли сюда. Пытаемся переделать, чтобы их же оружием их и лупить, — сообщил военнослужащий 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Тринадцатый.

Удары по складам

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 730 бойцов ВФУ и 48 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

В Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВФУ.

В Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВФУ.

Российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 39 украинских БПЛА.

Юлия Леонова

Андрей Федоров

Роман Крецул