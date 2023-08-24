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Известия.ru

Огненные винты: как «Аллигаторы» останавливают украинское контрнаступление

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Ударные вертолеты Ка-52 стали одной из самых эффективных боевых машин в ходе СВО

Уже несколько месяцев продолжается украинское контрнаступление. Но пока ВФУ не смогли даже приблизиться к основной линии российской обороны. Важнейшим элементом российской тактики стали боевые вертолеты, в частности Ка-52 «Аллигатор». Их экипажи днем и ночью в любую погоду уничтожают цели на поле боя. Благодаря современному прицельному комплексу и высокоточному оружию «Аллигаторы» наносят врагу болезненные потери. Поэтому украинские боевики стараются любой ценой сбить их. В ход идут не только зенитные системы, но даже реактивные системы залпового огня. «Известия» провели один день с экипажами Ка-52 и увидели боевую работу этих уникальных вертолетов.

Как обычно — вылет срочный

Мы прибываем на аэродром рано утром. Там уже идет напряженная работа. В небо на боевую задачу непрерывно уходят одни вертолеты, другие возвращаются с вылета, а третьи в это время проходят обслуживание, дозаправку и перезарядку. Сейчас на площадке к полету готовится «Аллигатор». Машина недавно вернулась с боевого вылета, и ее экипаж отдыхает. Но техники уже начинают готовить «пятьдесят второй» к следующей задаче. Вертолет перевооружили, идет проверка бортовых систем и механизмов, готовится дозаправка.

Во время прошлого вылета Ка-52 работал управляемыми ракетами «Вихрь» по бронетехнике врага. Но сейчас целью будет скопление пехоты. А значит, в ход пойдут неуправляемые авиационные ракеты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

Особое внимание при подготовке к вылету экипажи и техники уделяют системе самообороны «Витебск». Уникальное изделие уже неоднократно спасало жизни российским летчикам. Оно самостоятельно обнаруживает запущенную по машине ракету, определяет ее тип, скорость и направление. И уже в зависимости от параметров полета самого вертолета принимает решение, как отвести угрозу.

В арсенале «Витебска» сразу несколько рубежей обороны. Например, обычные тепловые ловушки. Это специальные пиропатроны, которые после отстрела горят ярким огнем с высоким выделением тепла. На такой факел реагируют зенитные ракеты с тепловой головкой самонаведения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

Другой рубеж обороны — это специальные «башенки», в которых спрятаны лазеры. С их помощью «Витебск» фактически выжигает головки самонаведения зенитных ракет. Пока мы ходим вокруг Ка-52, слышен характерный шелестящий звук сервоприводов. Это техники проверяют работу лазерных «башенок».

Вертолет заправлен, перевооружен и проверен. Экипаж занимает места в кабине. Запуск двигателей, Ка-52 поднимается в воздух на несколько метров, зависает. И потом плавно уходит в полет — на выполнение боевого задания.


Точный удар

У экипажей вертолетов не принято давать комментарии и отвечать на вопросы перед боевым вылетом. Поэтому ждем, когда машина вернется с задачи. Зайдя к площадке красивой дугой на малой высоте — это один из отличительных маневров для КА-52, — молодой пилот сажает машину.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

К борту сразу подбегают техники, чтобы отключить системы. Старший из них, подойдя первым, открывает кабину и приветствует пилота. Он же и перед взлетом последним обходил вертолет. Пилот улыбается и начинает что-то рассказывать, активно жестикулируя прямо из кабины. Но лопасти еще не полностью остановились и о чем он рассказывает, слышно плохо. Техник, облокотившись руками на борт, довольно кивает и отвечает. С противоположной стороны из кабины спускается штурман-оператор. Вокруг уже кипит работа, заряжаются новый боекомплект и тепловые ловушки, проходит заправка топлива.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

— Выполнили задачу в полном объеме, без замечаний. Борт исправен, экипаж жив, самое главное, что домой вернулись. Поражены 11 человек живой силы и один опорный пункт, — говорит штурман.

В отличие от бойцов сухопутных войск, у него нет собственного позывного. Экипаж работает под позывным пилота, и штурман представляется позывным пилота — Токио.

Охота и охотник

По словам штурмана, враг уделяет большое внимание борьбе с армейской авиацией. На переднем крае позиции насыщены переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитной артиллерией. Также враг применяет и военные хитрости.

— Технику, которая уже была поражена, противник выставляет на передний край, к линии боевого соприкосновения. Заманивает наши вертолеты в «карман». Мы подходим очень близко к противнику и оказываемся в зоне поражения. И мы, и наше командование с этим приемом уже знакомы. Всё это мы уже учли и тоже свои хитрости применяем, — рассказывает штурман-оператор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

А недавно противник пытался применить реактивную артиллерию по месту, где работали на малых высотах наши вертолеты. Как ни удивительно, это представляет серьезную опасность для вертолетов.

В том вылете, несмотря на высокую мобильность, украинские зенитные группы не успели подойти к месту. Но и применение РСЗО «Град» также не дало врагу результатов. Хотя и доставило экипажу Ка-52 несколько неприятных минут. Но благодаря своему опыту пилоты быстро вышли из опасной зоны. Конечно, подобные методы борьбы с воздушными целями — скорее шаг отчаяния.

— Один на миллион, наверное, вероятность так попасть. Но, конечно, она есть, — объясняет штурман-оператор Ка-52.

Между тем, помимо таких экзотичных способов борьбы, украинские боевики активно применяют и достаточно опасные зенитные системы западного производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

— Сейчас во время этого вылета было противодействие ПВО противника. Работал «Гепард» (зенитная самоходная пушечная установка производства ФРГ. — «Известия»), — рассказывает нам пилот о столкновении с зенитными системами врага. — «Гепарды» они привезли на передний край и сейчас используют очень активно. В момент нашего пуска по цели, когда мы наиболее уязвимы для средств противовоздушной обороны, они взяли нас на захват. Но мы очень быстро отработали и ушли вниз. Захват был сорван, отстреляться «Гепард» не успел. Ему надо цель продержать минуты две для открытия огня. А мы ему такой возможности не дали.


Еще одной тактической новинкой ПВО противника стало выдвижение мобильных групп с ПЗРК в так называемую серую зону — пространство между российскими и украинскими передовыми позициями, которое никто не контролирует. Как правило, такие группы действуют на легком проходимом автотранспорте — различных джипах и пикапах. Они обеспечивают быстрый уход. Засадами в «серой зоне» враг пытается встретить российские вертолеты на рубежах открытия огня.

Мы прощаемся с экипажем. Летчики уходят на отдых. Впереди у них еще несколько боевых вылетов. И пока есть хоть небольшая пауза, надо восстановить свои силы.


Алексей Рамм

Дмитрий Астрахань

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Страны
Германия
Япония
Продукция
Витебск РЭБ
Град РСЗО
Ка-52
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