«Росатом» приступил к основному этапу строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии

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Госкорпорация «Росатом» приступила к основному этапу сооружения АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в российской госкорпорации, в качестве подрядчика выступает венгерское дорожно-строительное предприятие Duna Aszfalt Kft., которое уже начало проводить работы по выкапыванию котлована, где будет располагаться будущий 6 энергоблок станции. Ещё одна компания из Венгрии – BAUER Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. начала работы по укреплению грунта, продолжив при этом и работы по сооружению противофильтрационной защиты площадки строительства.

В то же время, отметили в «Росатоме», запуску данного проекта предшествовало подписание сторонами поправок к контракту о возведении двух новых энергоблоков, что произошло 18 августа. В итоге венгерский заказчик проекта АЭС «Пакш-2» – Paks II. Nuclear Power Plant Ltd. выдал соответствующее официальное уведомление, предусматривающее переход ко второму, основному этапу строительства.

Стоит отметить, что площадь объекта – размером с четырёх футбольных полей.

Помимо этого также предстоит удалить ещё порядка 1 млн кубометров грунта. Таким образом, в соответствии с планом завершить работу на площадке 6 блока планируется к концу осени 2023 года.

С появлением в Венгрии этой атомной электростанции экономика страны получит надёжный источник генерации электроэнергии. Также увеличатся и налоговые поступления, создадутся новые рабочие места (только в период сооружения станции их число достигнет 10 тыс.), в то время как промышленность России получит значительное количество заказов на производство соответствующего оборудования.

Для справки: на АЭС «Пакш-2» будут построены 2 энергоблока с водо-водяными реакторами (ВВЭР) мощностью 1200 МВт поколения 3+. Данный проект реализуется в рамках российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года. Оно подкреплено также 3 базовыми контрактами. В августе прошлого года была выдана основная лицензия на сооружение станции. Гарантируемый срок эксплуатации 5 и 6 энергоблоков – 60 лет. В настоящее время на АЭС «Пакш», построенной ещё со времён СССР, действуют 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Подрядчиком с российской стороны выступает Управляющая компания Инжинирингового дивизиона «Росатома» – АО «Атомстройэкспорт».

На сегодняшний день Венгрия обеспечивает свои потребности в электроэнергии более чем на 50%, желая довести это значение минимум до 90%.