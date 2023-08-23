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Техкульт

«Роскосмос» успешно завершил испытания газового двигателя на орбите

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Изображение: «Роскосмос»

Пресс-служба российского «Роскосмоса» объявила об успешном завершении испытаний на орбите перспективной газовой двигательной установки разработки калининградского КБ «Факел» в составе малого спутника «Геоскан-Эдельвейс».

Данная силовая установка была специально создана для спутников типа CubeSat 3U с платой управления от «Геоскана» — ведущего российского производителя беспилотников. Во время тестирования была проверена возможность проектной работы такого двигателя во время космического полета и зафиксированы параметры его функционирования, влияющие на заданные изменения в орбите спутника. В перспективе этими двигателями будут оснащаться аппараты класса CubeSat 3U для коррекции их полета и, после выработки ресурса, сведения аппаратов с орбиты, что не позволит им становиться новым космическим мусором, которого на орбите и так немало.

Макс Антонов

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Компании
Роскосмос
Факел МКБ
Проекты
БПЛА
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