НАСА одобрило запуск Crew Dragon к МКС с космонавтом Борисовым

НАСА одобрило запланированный на 25 августа запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

Кроме Борисова, к МКС отправятся американский астронавт Жасмин Могбели, европейский астронавт Андреас Могенсен и японский астронавт Сатоши Фурукава. На околоземной орбите экипаж должен провести около полугода.

По словам менеджера программы коммерческих экипажей НАСА Стива Стича, у готового к пуску многоразового Crew Dragon были заменены некоторые компоненты клапанов, подвергнувшихся коррозии из-за взаимодействия паров топлива с окружающей средой.

Ранее НАСА сообщило, что запуск к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым, намеченный на 21 августа, будет перенесен на четыре дня вперед.