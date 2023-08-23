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ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что стоимость создания РОС будет понятна к концу года

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников ранее сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет определена в конце года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов.

"Это будет понятно, когда все материалы соберутся в кучу в конце года", - сказал Ельчанинов, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС на открытии выставки "Российская орбитальная станция: архитектура будущего".

Он уточнил, что также пройдет стоимостная оценка, по итогам которой станет понятна конкретная цена проекта.

В феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

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Россия
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Роскосмос
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