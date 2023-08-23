Войти
ТАСС

В США не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик

322
0
0
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: AP Photo/ Patrick Semansky

Помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Киев "продолжает возвращать территории на методичной, систематической основе"

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не считает, что украинский конфликт зашел в тупик. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге.

Его спросили, считает ли Вашингтон, что ситуация на Украине зашла в тупик, как об этом говорят многие эксперты. "Мой ответ на ваш вопрос - нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Как я уже отмечал, мы продолжаем поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению территорий в рамках нынешнего контрнаступления. Мы видим, что она продолжает возвращать территории на методичной, систематической основе", - сказал Салливан. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
21.03.2023
США заявили, что основой мирного плана по Украине должно быть закрепление ее суверенитета
28.11.2022
В МО Британии заявили, что у ВСУ есть все необходимое для продолжения наступления зимой
18.07.2022
Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС - Роскосмос
28.09.2020
Российские хакеры внедрились в «Майкрософт»
01.04.2019
Delfi (Латвия): прощай, "Калашников"! Как изменилась латвийская армия за 15 лет в НАТО
28.11.2018
Пять стран вошли в список потенциальных покупателей танка "Армата"
14.11.2006
И побольше, побольше!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 08:59
  • 54485
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 06:06
  • 3
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 03:15
  • 6
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 23.08 00:12
  • 1
Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»
  • 23.08 00:00
  • 1
Корейские ученые создали робота-гуманоида, способного пилотировать самолет
  • 22.08 16:57
  • 3
Станут смертниками: Лондон сплавит боевикам ВСУ устаревшие БМП Warrior
  • 22.08 12:37
  • 0
Исторические параллели: Планы Варшавы и опыт нацистской Германии в подготовке спецоперации
  • 22.08 11:46
  • 23
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.08 11:09
  • 205
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.08 08:15
  • 38
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 22.08 05:48
  • 2619
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)