Евкуров прибыл в Ливию в рамках первого официального визита военной делегации РФ

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров во вторник, 22 августа, прибыл в Ливию во главе делегации Минобороны РФ в рамках официального визита. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Там отметили, что визит проходит по приглашению командующего национальной армии страны маршала Халифа Хафтара.

Подчеркивается также, что это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, который был подготовлен по итогам российско-ливийских переговоров во время 11-й Международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023», прошедшего в Подмосковье с 14 по 20 августа.

«В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Ранее, в конце июля, на встрече с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи президент РФ Владимир Путин назвал сотрудничество с Ливией полезным для стабилизации на энергорынке. По его словам, Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и Форум стран — экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков.

В свою очередь, ливийский лидер заявил, что его страна готова восстановить работу по всем прежним проектам с Россией, которые касаются энергетики, инфраструктуры, железных дорог.