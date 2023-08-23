Потребности Украины не сократят время на подготовку пилотов F-16

Несмотря на стремление союзников передать Киеву F-16, процесс подготовки пилотов ускорить никак не получится, пишет Politico. Украинцы в бешенстве: они подозревают, что Запад просто не хочет давать им современное оружие.

Украинцы доказали, что могут очень быстро осваивать новые системы вооружений. Но чтобы подготовить пилотов F-16, нужно немало времени.

Украинцы с недовольством, а в некоторых случаях со злобой реагируют на сообщения СМИ о том, что научить летчиков ВСУ уверенно управлять вожделенными самолетами F-16 удастся не раньше следующего лета, а может, и позднее.

F-16 – многоцелевой истребитель, который президент Владимир Зеленский выпрашивает у Запада с самого начала российской военной операции. В пятницу Нидерланды и Дания подтвердили, что получили разрешение от США передать эти самолеты Киеву разу после завершения подготовки летчиков.

Но вопрос о готовности пилотов вызывает немало споров.

Генерал ВВС США Джеймс Хекер (James Hecker), командующий американской авиацией в Европе и Африке, рассказал репортерам, что на подготовку эскадрилий F-16 к боевым действиям уходит "четыре-пять лет".

Очевидно, генерал Хекер вел речь о мастерстве высшего класса, но даже для обучения летчиков основам, таким как одиночный бой и удары по наземным целям, скорее всего, понадобится шесть месяцев. И ускорить процесс никак нельзя.

"Это несправедливо, и это скандал", – написал советник администрации Зеленского Тимофей Милованов, возглавляющий Киевскую школу экономики. Милованов и прочие говорят, что Запад действует в знакомой манере – медленно и нерасторопно. Они утверждают, что западные союзники не ощущают остроту и безотлагательность проблемы и слишком сильно привержены косной бюрократии.

Они указывают на оценку, которую в феврале провели американские ВВС в отношении двух украинских летчиков. Тогда утверждалось, что четыре месяца – это "реалистичный срок обучения".

Ранее эти летчики на F-16 не летали, а проверяли их на тренажере на базе ВВС Люк в Аризоне, которая является основным в США центром подготовки пилотов к управлению этими самолетами. Согласно данным из отчета, после девяти занятий по 12 часов каждое летчики сумели осуществить несколько "довольно техничных" маневров, включая посадку и "имитацию ударов на основании данных, переданных им во время полета на тренажере".

Эта оценка была передана союзникам по НАТО.

Украинский министр обороны Алексей Резников также сослался на этот отчет, когда заявил, что обучение много времени не займет. Он рассказал про исключительность украинцев. По его словам, летчики ВСУ быстро учатся и могут освоить самолет гораздо быстрее стандартного срока, который составляет шесть месяцев и в течение которого им дают основы. "Я считаю, это вызвано тем, что мы умеем удивлять. Нам это нравится – мы знаем, как надо учиться", – заявил он в июне на телеканале "Настоящее время".

В качестве доказательства Резников сослался на то, что украинские экипажи научились применению самоходной артиллерийской установки "Цезарь" всего за три недели вместо стандартных трех месяцев. "Французы и поляки были довольны! Потому что они не просто взяли и прошли курс, но и выполнили все задачи, которые ставятся экипажу, обучающемуся три месяца", – сказал он. Еще Резников похвастался тем, как быстро украинцы освоили поставленные Западом ЗРК "Пэтриот".

Его советник Юрий Сак настроен не менее оптимистично.

Когда администрация президента Джо Байдена, наконец, смягчилась и дала согласие на поставку F-16 Киеву третьими странами, Сак заметил, что, если обучение начнется быстро, эти самолеты будут летать в небе Украины уже через несколько месяцев. "Если мы будем работать … если решения будут приниматься быстро, я бы сказал, что к концу сентября-началу октября мы увидим, как первые F-16 летают в воздушном пространстве Украины", – заявил он.

Но сейчас он говорит о январе, и то если будут решены проблемы начального периода и вопросы подготовки и европейцы предоставят достаточное количество инструкторов на F-16. А это непросто, так как многие ВВС сейчас переходят на более современные F-35. Понять инструктора – это тоже проблема, так как 20 украинским пилотам нужно будет пройти ускоренные курсы английского языка в Британии.

Из-за всего этого у некоторых украинцев возникают подозрения, что длительные сроки обучения, о которых говорят западные официальные лица, это не более чем надуманное оправдание и перестраховка. Запад просто не хочет давать Киеву современное оружие, говорят они, так как боится расширения боевых действий и ответной реакции России за пределами Украины.

Но разные оценки сроков обучения пилотов F-16 и тех проблем, с которыми они столкнутся, не укладываются в хорошо всем знакомые схемы задержек и проволочек, если не считать запоздалое решение об отправке самих истребителей. У украинской исключительности есть свои пределы, о чем изданию Politico рассказали инструкторы и летчики F-16. По их словам, стремление удовлетворить потребности украинцев не поможет сократить время на подготовку, а чтобы мастерски освоить эту машину, понадобится много времени. И смекалки украинских пилотов будет явно недостаточно, как бы быстро они ни учились.

Они также отмечают, что подготовка новичков с нуля и переучивание опытных пилотов занимает много времени и сопряжено с различными трудностями. "Это не просто пересесть из "Мини Купера" за руль грузовика F-150 „Форд”", – сказал один действующий пилот F-16, попросивший не называть его имя, так как он не уполномочен говорить со СМИ.

"Вы видели фильм „Лучший стрелок” с Томом Крузом, который говорит: „Будешь думать, погибнешь”, – рассказал бывший пилот F/A-18 „Хорнет” Том Рихтер (Tom Richter), переучившийся на F-16. – Пускай это звучит как штамп из низкосортного голливудского кино, но это на самом деле правда".

Сейчас Рихтер перешел в гражданскую авиацию. Он попытался объяснить процесс переучивания с одного самолета на другой. "Если ты думаешь, где у тебя тумблер, где кнопка для запуска ракеты – это проблема. Все должно быть естественно, на уровне интуиции, но это приходит только с опытом", – говорит он. Когда пилот переучивается с одной машины на другую, это особенно неудобно. "Ты привык к своему самолету, тебе в нем комфортно, ты управляешь им, даже не задумываясь. А опытному пилоту, когда он переучивается, надо менять мышечную память, надо на уровне интуиции привыкать к новой системе", – сказал он.

"Предположим, летчик знаком с МиГ-29. У этого самолета совершенно другая конструкция. Авионика, система управления вооружением, информационная система – все другое. И ты говоришь летчику, что он должен полностью переучиться, забыть все, что впитал ранее, разработать и развить совершенно новую мышечную память, чтобы в небе не надо было задумываться. В определенном смысле даже проще взять новичка прямо с улицы и научить его", – объяснил Рихтер.

По мнению Рихтера, как у опытного летчика, так и у новичка уйдет минимум шесть-семь месяцев на базовую подготовку, чтобы соответствовать боевым стандартам. Это при условии, что все идет гладко, погода хорошая, у самолета нет никаких поломок, занятиям ничего не мешает, а обучаемые не сталкиваются ни с какими заминками.

Потом, когда основная летная подготовка завершена, говорит Рихтер, в идеале нужно выделить еще три месяца на обучение воздушному бою, а потом еще три месяца на то, чтобы научиться наносить удары по наземным целям. "После этого тебя знакомят с боевым построением, с твоим постоянным местом в строю. Ты учишься как ведомый, а потом добавляются все новые сценарии, потому что основы ты как бы освоил, и теперь должен развить в себе боевые качества в полной мере", – объяснил он.

Конечно, что-то можно сократить, можно бросить летчика в бой гораздо раньше, сразу после основной летной подготовки, и он тогда не будет действовать в строю F-16. "По сути дела, такого пилота просто бросают в огонь", – сказал Рихтер. Это довольно рискованно, потому что обстановка в украинском небе непростая, там действует современная ПВО, там работают системы РЭБ.

И не стоит забывать, что у России есть свои опытные летчики.

Автор статьи: Джейми Деттмер (Jamie Dettmer)