Глава ГУР МО Украины Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пригрозил новыми ударами по Крыму, его слова приводит агентство УНИАН.

По его словам, киевский режим хочет уничтожать на полуострове все российское.

"Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите", — заявил Буданов.

В июле глава ГУР в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны республики имеют свою сеть в России, и пригрозил, что количество атак при помощи беспилотников по территории страны будет расти.

Глава СБУ Василий Малюк на прошлой неделе признал, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. Он также признал, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли пять человек — пассажиры, водитель легковушки, ехавшей рядом с грузовиком, и водитель грузовика. В ФСБ сразу заявили, что за терактом стоит киевский режим, но в СБУ долгое время отказывались признавать собственную причастность.

Второй теракт произошел в ночь на 17 июля: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.