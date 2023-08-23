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Российский полковник оценил влияние поставок Украине ракет Taurus на ход СВО

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Taurus_ KEPD_350
Германо-шведская авиационная крылатая ракета большой дальности Taurus KEPD 350 на авиационной выставке ILA-2012 в Берлине. Источник: miltechmag.com.

Появление на вооружении у Украины дальнобойных крылатых ракет Taurus никак не скажется на ходе специальной военной операции (СВО), заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он пояснил «Ленте.ру», что Киев получит недостаточное для изменения ситуации на фронте количество этих ракет.

«Ракеты Taurus похожи на ракеты Storm Shadow. Их дальность стрельбы составляет 300 километров, низкий профиль полета, ракета защищена от помех, несет приблизительно от 50 до 100 килограммов в фугасной части», — напомнил он.

Сколько Германия сможет поставить Украине [ракет] Taurus? Может быть, 100, максимум — 110. Сможет ли это изменить как-то ситуацию на фронте — конечно, нет

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

«Что Taurus могут делать: осуществлять удары по незащищенным домам, по приграничным районам, по селам, по элементам инфраструктуры — это чистой воды военные преступления», — добавил специалист.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин должен как можно скорее одобрить поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus.

«За последние полтора года мы увидели, насколько важна наша военная поддержка для самообороны Украины. Германия внесла важный вклад в противовоздушную оборону и будет продолжать это делать», — сказала она, добавив, что в вопросе отправки ракет Taurus для правительства Германии «каждый день на счету».

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