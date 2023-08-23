Войти
ТАСС

Около 1 млн украинцев с 2014 года приняли участие в боевых действиях

318
0
0
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Как сообщил министр обороны страны Алексей Резников, его ведомство "точно знает их проблемы"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Порядка 1 млн жителей Украины с 2014 года приняли участие в боевых действиях в Донбассе и на Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

"За 9,5 лет (с апреля 2014 года, когда киевские власти начали силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС) у нас уже около миллиона участников боевых действий", - сказал он, выступая на украинском Форуме ветеранов.

По словам министра, его ведомство "точно знает их проблемы". В частности, речь идет о получении статуса ветерана, компенсаций за ранения и т. д. Резников отметил, что министерство работает по всем этим вопросам, и что будут изменения.

С февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. При этом регулярно поступают сообщения о трудностях в проведении мобилизации, выявлении нелегальных каналов выезда из страны уклонистов. В июле 2023 года глава Львовского областного военкомата заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных.

12 августа газетаThe New York Times сообщила, что потери ВСУ, по оценкам западных чиновников и аналитиков, с февраля 2022 года превысили 150 тыс. человек убитыми и ранеными.

Согласно данным Украинского института будущего, сейчас в стране всего примерно 28,5 млн жителей, из них экономически активное население - около 11,7 млн человек. Украинские СМИ отмечали, что с 24 февраля 2022 года страну безвозвратно покинули около 8,5 млн человек. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
10.03.2022
Колонна российской бронетехники попала на видео на Украине
15.04.2021
Патрушев: Украина при поддержке США способна спровоцировать войну
10.10.2019
КБ "Южное" презентовало макет гиперзвуковой ракеты "Блискавка" ("Молния")
28.02.2018
Какими видами оружия обеспечит армию новая госпрограмма
22.10.2015
Россия может поставить Египту до 80 Ка-52 "Аллигатор" и Ка-52К "Катран" для "Мистралей"
20.02.2014
«Авиакон» оснастит модернизируемые вертолеты «Ми» нашлемными приборами ночного видения польского производства
22.03.2011
У России будет ракета еще страшнее, чем «Сатана»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 08:59
  • 54485
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 06:06
  • 3
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 03:15
  • 6
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 23.08 00:12
  • 1
Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»
  • 23.08 00:00
  • 1
Корейские ученые создали робота-гуманоида, способного пилотировать самолет
  • 22.08 16:57
  • 3
Станут смертниками: Лондон сплавит боевикам ВСУ устаревшие БМП Warrior
  • 22.08 12:37
  • 0
Исторические параллели: Планы Варшавы и опыт нацистской Германии в подготовке спецоперации
  • 22.08 11:46
  • 23
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.08 11:09
  • 205
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.08 08:15
  • 38
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 22.08 05:48
  • 2619
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)