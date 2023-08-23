Республика Корея намерена нарастить производство БЛА класса MALE

Впервые публично продемонстрированный в экспозиции ADEX-2019 первый опытный образец южнокорейского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата KUS-FS (Korean Unmanned System) большой продолжительности полета класса MALE. Аппарат разработан при головной роли авиапромышленного дивизиона южнокорейской авиакомпании Korean Air (Korean Air Aerospace Division - KAL-ASD) при участии Агентства оборонных исследований (Аgency for Defense Development - ADD) министерства обороны Южной Кореи.

ЦАМТО, 22 августа. Как сообщило Агентство программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея, власти страны намерены приступить к массовому производству средневысотных БЛА класса MALE с целью расширения возможностей сбора информации, наблюдения и разведки.

По информации агентства Yonhap, Комитет по продвижению оборонных проектов одобрил план массового производства средневысотных БЛА до 2028 года. Оно будет осуществляться в рамках проекта стоимостью 980 млрд. вон (732 млн. долл.), который был инициирован в 2006 году.

Как ожидает DAPA, новые БЛА позволят выполнять разведывательные задачи в глубине территории КНДР, а также обеспечат основу для развития проектов беспилотной авиации в стране. Количество БЛА, которые будут построены в рамках проекта, не раскрывается.

Комитет также утвердил базовый план модернизации 1800-тонных неатомных подводных лодок проекта KSS-II путем замены устаревших боевых и гидроакустических систем на новейшее оборудование национального производства. Ожидается, что проект стоимостью 800 млрд. вон, рассчитанный на период с 2025 по 2036 год, повысит живучесть и малозаметность подводных лодок, а также усилит возможности по ведению наблюдения и сдерживанию потенциальных угроз.

Как сообщал ЦАМТО, одним из решений в сфере создания национального БЛА класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) является разрабатываемый южнокорейской компанией KAI разведывательный "БЛА корпусного уровня" (Next Corps), предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки. В числе других проектов можно назвать разработку компанией Korean Air по заказу Агентства оборонных разработок (Agency for Defence Development – ADD) БЛА KUS-FS (Korean Unmanned System).