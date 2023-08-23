Как выиграть кибервойну с Западом.

Эксперты рассказали о полезных навыках, которые прививают компьютерные игры

Виртуальное пространство давно стало частью кибервойны, развернутой Западом против России. Однако эта отрасль несет в себе не только риски, но и массу преимуществ, потому что современные военные конфликты все больше похоже на сценарии из популярных игр. Какие конкретно навыки геймеры могут развивать через такие игры, и главное – почему России стоит развивать собственную игровую индустрию?

В минувшую субботу на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" состоялся круглый стол по теме "Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности". Согласно данным экспертов, на начало 2023 года порядка 3,7 млрд человек на Земле играют в компьютерные и мобильные игры.

Другими словами, около 46% населения планеты имеют непосредственное отношение к игровой индустрии. При этом сами по себе гейм-платформы бывают разной направленности – от так называемых тайм-киллеров (убийц времени) до хорошо прорисованных с множеством сюжетных линий и стратегий.

О важности развития игровой индустрии около месяца назад говорил и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что самое важное в этой сфере – "не деньги". Видеоигры "должны быть на стыке искусства и образования". По его словам, игры должны "помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова".

"Современный бой как компьютерная игра"

"Компьютерные игры – это технология, относящаяся к сфере двойного назначения. По нашим оценкам, более 60 млн человек в России так или иначе играют. И возрастной разброс колоссальный – от детей до пенсионеров", – сказал Николай Лишин, замруководителя департамента информационных систем Минобороны России, руководитель проекта "ЭРА-ИТ", руководитель общественного движения "Киберпатриот".

"Это говорит о том, что влияние технологии на умы наших граждан просто огромно. Также стоит понимать, что игры – это способ развития различных умений. Кроме того, это еще и система формирования людей и коллективов с теми или иными навыками в различных баталиях", – добавил он.

"Современный бой, который сейчас происходит на полях Украины, во многом напоминает компьютерную игру. И выигрывает тот, кто способен быстро принять решение на основе разнородных данных, поступающих в виде мультимедийного контента на экраны мониторов",

– отмечает собеседник. "Таким образом, человек, который обладает определенными успехами в виртуальном пространстве, сможет использовать часть этих умений, когда за экраном будут стоять уже реальные боевые действия. Даже управление дронами во многом осваивается за счет тренажеров без применения самого аппарата", – обращает внимание Лишин.

"Есть и серьезный идеологический аспект в играх. В свое время в Сети широкое распространение получил сюжет известной игры Call of Duty, где солдат в советской форме угрожает убить женщину. И риски заключаются в том, что игры способны дать воспитание, сформировать то или иное мнение о любой ситуации, причем с детского возраста", – считает эксперт.

"Поэтому, когда игру пишет наш противник, он делает ее так, чтобы как можно больше людей поддержали его точку зрения. В связи с этим игру надо рассматривать как элемент воспитания, как инструмент формирования отношений государства и общества. Игровое пространство должно соответствовать интересам нашей страны и не нести угрозу национальной безопасности России", – убежден собеседник.

"Игры – вопрос нацбезопасности"

"Современные игровые технологии предлагают потрясающие аудиовизуальные эффекты. Неудивительно, что в России насчитывается около 60% геймеров всех возрастов. Данное увлечение разделяет и подрастающее поколение", – отмечает Анна Шафран, руководитель дирекции аналитических программ ТРК "ЗВЕЗДА".

"Однако проблема в том, что наиболее популярные продукты игровой индустрии содержат ненормативную лексику, сцены насилия и порнографии. Подобный контент может нанести неокрепшей психике ребенка непоправимый ущерб. Между тем именно в раннем возрасте у детей закладываются определенные представления о мире, преодолеть которые в будущем практически невозможно", – убеждена эксперт.

"Игры являются неотъемлемой частью воспитания. С их помощью ребята закрепляют модели поведения и алгоритмы принятия решений. Таким образом, заложенное в детстве становится триггером многих поступков в будущем. Важно понимать: что мы дадим подрастающему поколению сегодня, то мы и получим через несколько десятков лет", – подчеркивает она.

"Подавляющее количество игр было произведено за границей. Соответственно, они отражают ценности иного общества, которые совершенно не соотносятся не только с российским мировоззрением, но и законодательством. Поэтому вопрос компьютерных игр во многом сопряжен с проблемами национальной безопасности государства", – резюмировала Шафран.

"Генерал армии США Марк Милли недавно обозначил три направления, которые являются приоритетными для развития американской армии. Первое – совершенствование искусственного интеллекта. Второе – война в мегаполисах. И последнее – переход от информационного к когнитивному доминированию",

– добавил Андрей Ильницкий, советник министра обороны РФ, заместитель руководителя Роскомнадзора. "Мы видим, что Вашингтон добился определенных успехов на третьем направлении. Убедиться в этом можно на примере Украины – дружественная нам страна была превращена в западный плацдарм. Это было сделано в том числе и с помощью компьютерных игр с определенной идеологией", – отметил собеседник.

"В руках злоумышленников игры становятся инструментом деградации огромных групп населения. Происходит ментальный геноцид общества: насилие становится повседневным делом, к нему привыкают. Компьютерные развлечения стали частью реальной войны, в которой мы не можем проиграть. Просто не имеем права", – заключил он.

Рецепты катастрофы и успеха

"Я нередко слышу, как игры в буквальном смысле демонизируют – зло, насилие, кровь. И, разумеется, подобное в России призывают просто запретить. Мол, оставим в качестве развлечений только розовых пони. Но эти пони мало кому интересны. Более того, любой военный знает – глухая оборона лишь отсрочит неминуемое поражение", – сказал Сергей Буркатовский, писатель-фантаст, генеральный продюсер игр "Мир Танков" и "Мир Кораблей".

"Поэтому лично я считаю, что сейчас нам нужно активно наступать, создавая собственный продукт. Но тут надо учесть целый спектр нюансов. Во-первых, для написания игры надо сначала определиться – в какую аудиторию мы целимся. А затем детально и без прикрас описать ее", – объясняет эксперт.

"Не менее сложный вопрос – как попасть в выбранную группу. Совершенно бесполезно рекламировать игру по радио "Радонеж", если мы хотим продать ее подросткам.

Равно как и взрослые люди вряд ли увидят промо-игры в молодежных соцсетях. С аудиторией надо разговаривать не любимым вами языком, а языком, понятным именно ей", – продолжает собеседник. "Дальше наступает самое трудное – необходимо "пробить" инстинктивное отторжение. Новые идеи, которые мы пытаемся посеять, практически всегда вызывают отторжение. Для того чтобы игра стала пользователю привычной, в нее необходимо проиграть по меньшей мере 12 часов. Тогда геймеру не захочется нажать на кнопку выхода", – отмечает Буркатовский.

"И только после этого, причем крайне аккуратно, туда можно заносить некую идею. Скажем, идея патриотизма, на мой взгляд, приемлема для широких масс. Люди хотят гордиться собой и своей страной, поэтому серьезного отторжения этой идеи опасаться не стоит", – полагает он.

"В целом коммерчески успешная игра – это та, которая выполнила все озвученные требования. Рецепт катастрофы в данном случае заключается в создании ярко пропагандистского гейма. Как минимум потому, что идейный посыл игроку придется озвучить до того, как вы "пробьете броню" отторжения", – подчеркивает специалист.

"И тут нам хорошим подспорьем станет, так сказать, опыт противника. Одна из самых успешных пропагандистских машин в мире – это Голливуд. Он таковым стал за счет ключевых принципов: поддержка отрасли в целом, специальные меры поддержки для срочных проектов и отказ от открытой критики проектов, расходящихся с официальной линией", – добавляет собеседник.

"Кроме того, России сейчас стоит обратить внимание на создание собственной инфраструктуры для разработчиков, маркетинга, монетизации. И делать это надо в первую очередь с ориентацией на новые команды. У "стариков" есть деньги и авторитет среди пользователей, а вот молодым нужен мощный толчок для качественного развития", – заключил Буркатовский.