Ученые выяснили, сколько человек потребуется на марсианской базе и кого нельзя брать в такой полет

Американские математики провели моделирование многолетней жизни экипажа обитаемой базы на Красной планете. Симуляция показала, что для стабильного функционирования миссии потребуется команда из 22 человек, если только среди них не будет невротиков.

Рано или поздно начнутся пилотируемые полеты на Марс, а затем — и строительство постоянной обитаемой базы. Чем ближе этот момент, тем больше появляется практических вопросов о реализации таких проектов. Многие из них связаны с командой будущих колонистов. Сколько человек понадобится для стабильного функционирования базы, какие психологические характеристики помогут выживанию? Ответить на них попытались авторы новой статьи, представленной в библиотеке препринтов arXiv.

Такие оценки проводили и прежде. Например, в одной из подобных работ ученые заключили, что для первых шагов освоения Красной планеты потребуется команда из 110 человек. Однако теперь Эдгар Аргуэйо (Edgar Arguello) и его коллеги из американского Университета Джорджа Мейсона исходили из слегка иных изначальных условий. В отличие от авторов прошлой работы, они моделировали колонию, которая будет получать часть ресурсов с Земли: такая конфигурация позволяет отправлять в полет меньшее число людей и, несмотря на необходимость в организации регулярных миссий снабжения, удешевляет проект в целом.

Аргуэйо и коллеги проводили математические симуляции длительного пребывания на Марсе для групп из разного числа человек, от 10 до 170. Симуляции продолжались по 28 марсианских лет, при этом у «людей» было определенное количество «здоровья», исчерпание которого приводило к гибели. Создание ресурсов на месте или прибытие миссии снабжения восполняло этот показатель. «Здоровье» терялось под действием «стрессовых факторов», которые возникали в различных участках «игрового поля» и накапливались со временем. Они могли либо разрешаться за счет работы специалистов, либо начинали все заметнее ухудшать здоровье.

Каждому виртуальному персонажу присваивали различные характеристики, связанные с владением той или иной полезной специальностью (уровень мастерства и опыт), позволявшей развивать добычу местных ресурсов и устранять поломки. Кроме того, были учтены психологические особенности, соответствующие ключевым типам «Большой пятерки» черт личности. Эти показатели влияли на потребление и эффективность работы виртуальных астронавтов. Также ученые учли фактор случайности, тоже иногда приводивший к смерти персонажей. Изредка колонии пополняли новые поселенцы.

В таких условиях минимальное число человек, необходимое для стабильного функционирования колонии, составило 22. Более того, симуляции показали важность психологии колонистов в группе. Выяснилось, что максимальные шансы на выживание демонстрировали персонажи с высокими показателями доброжелательности. И наоборот, у виртуальных колонистов с выраженным нейротизмом (эмоциональной нестабильностью) и слабыми способностями к кооперации была отмечена самая высокая смертность.

Отдельно стоит отметить, что в работе не рассматривали влияние пониженной гравитации (сила тяжести на Марсе на 62% ниже земной). Это связано с тем, что на сегодня нет ясного понимания того, как она отражается на здоровье человека. Из опыта полетов на орбиту известно, что полная невесомость при отсутствии должной нагрузки и питания ведет к потере костной массы, угрожающей смертью за два-три года. Но результат длительного воздействия на здоровье пониженной гравитации до сих пор попросту негде было изучать.