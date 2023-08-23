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Военное обозрение

Министр обороны Болгарии заявил, что София поддержит вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре

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Источник изображения: topwar.ru

Помимо обещаний поставок бронетехники советского производства, Болгария заявила и о поддержке скорейшего вступления Украины в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

Как отметил глава болгарского военного ведомства, еще при подготовке к саммиту альянса в Вильнюсе София демонстрировала поддержку именно этой позиции. То есть, Украину должны принять в альянс как можно скорее. В Софии считают, что это очень важно для завершения боевых действий.

Тагарев утверждает, что двухшаговый процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс должен стать одношаговым. Таким образом, Болгария по своей позиции приблизилась к максимально русофобским странам Восточной Европы – Польше и республикам Прибалтики, которые тоже настаивают на скорейшем вступлении Украины в НАТО, невзирая на текущие события.

Позиция Болгарии вызывает закономерное отторжение, особенно если учитывать, чем эта страна обязана России, а обязана она и своим суверенитетом в том числе. Но история получения Болгарией независимости давно забыта.

В ХХ веке и в Первую, и во Вторую мировые войны Болгария была союзником воевавшей с Россией / СССР Германии, а теперь полностью находится на стороне Украины и ее покровителей – США и НАТО. Это необходимо учитывать, выстраивая дальнейшие политические и экономические отношения с Софией.

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Страны
Болгария
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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