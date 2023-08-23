OCEA продолжает поставку Украине катеров FPB-98 MK.1

ЦАМТО, 22 августа. Судя по опубликованным известным турецким споттером фотоснимкам, французская судостроительная компания OCEA отправила Государственной пограничной службе Украины вторую партию патрульных катеров FPB-98 MK.1.

Как сообщает Janes Navy International, на опубликованном снимке видно, как 13 августа в 14:00 по Гринвичу грузовое судно прошло в северном направлении через пролив Босфор с двумя патрульными катерами FPB-98 MK.1 на борту.

Ранее, 23 мая, споттер Йорук Ишик опубликовал на своей странице в Twitter видео проходящего 23 мая через пролив Босфор грузового судна "Фарухари Гайя", на борту которого находились два катера FPB-98 MK.1, предназначенные для Пограничной службы Украины. В тот же день судно прибыло для разгрузки в порт Констанца (Румыния).

Как и первая партия катеров, вторая не была вооружена, а все идентифицируемые опознавательные знаки Погранслужбы Украины были закрыты.

Дальнейшие намерения поставщика и подрядчика в отношении катеров в настоящее время неизвестны, но, не исключено, что они будут размещаться в румынском порту до прекращения боевых действий.

Как сообщал ЦАМТО, 19 ноября 2019 года Франция и Украина подписали рамочное межправительственное соглашение о поддержке усилий по обеспечению морской безопасности Украины. Оно предусматривало кредитование правительством Франции и европейскими банками строительства 20 патрульных катеров стоимостью 136,5 млн. евро одержавшей в 2018 году победу по итогам международных консультаций компанией OCEA с локализацией части производства на Украине. Помимо постройки кораблей, соглашение включало их техническое обслуживание в течение 2 лет, поддержку заказчика в течение гарантийного срока, обучение экипажей. Катера планировалось применять в акватории Черного и Азовского морей. Предполагалось, что головное судно будет доставлено в Одессу весной 2022 года. Соглашение было ратифицировано Верховной радой Украины в марте 2020 года. Финансирование проекта должно быть реализовано за счет средств из бюджета Украины (15%), кредитов коммерческих банков (51%), а также займа казначейства Франции (34%).

Согласно условиям соглашения, 5 из 20 катеров, начиная с февраля 2022 года, планировалось построить на судостроительном заводе "Нибулон" в Николаеве. Контракт на их строительство представители OCEA и "Нибулон" подписали 30 ноября 2021 года.

Закладка киля первых катеров во Франции состоялась в декабре 2020 года. О спуске на воду на предприятии в Ле-Сабль-д’Олонь корпуса головного катера серии (BG201) OCEA объявила в декабре 2021 года. Он был принят представителями Госпогранслужбы Украины в феврале 2022 года. По состоянию на июнь 2022 года были приняты три корпуса.

По данным OCEA, длина FPB-98 составляет 31,8 м, ширина – 6,3 м, осадка – 1,15 м, водоизмещение – около 118 т, максимальная скорость – 30 узлов, дальность хода – 1200 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 13 человек (+ 6 пассажиров). Каждый катер будет оснащен современной оптико-электронной системой наблюдения и надувной шлюпкой с жестким корпусом (RHIB) украинской постройки. В носовой части может быть установлен дистанционно управляемый модуль вооружения с 30-мм пушкой.