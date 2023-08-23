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ТАСС

Бербок заявила о потребности Украины в средствах для преодоления минных полей

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Глава МИД ФРГ отметила, что на Западе уже обсуждают такую помощь

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Украина обозначила потребность в средствах для преодоления минных полей, и на Западе уже обсуждают такую помощь. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Берлине после встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

"Вопрос в том, как преодолеть эту заминированную территорию", - сказала она. По ее словам, в нынешних условиях "при нахождении под постоянным обстрелом невозможно обезвреживать мины в таком количестве". "Мы сейчас ведем дискуссии о том, как можем выполнить такое желание [Киева], - не только в Германии, но и вместе с другими партнерами". Она полагает, что "речь идет о праве Украины на самооборону".

Как 20 июля писала британская газета Financial Times, минные заграждения, установленные российскими войсками, стали самым сложным препятствием на пути ВСУ после начала украинского наступления.

Как отмечали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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