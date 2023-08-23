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ЦАМТО

Иран представил новый беспилотник

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Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks.

ЦАМТО, 22 августа. Президент Ирана Эбрахим Раиси представил беспилотный летательный аппарат Mohajer-10, обладающий способностью непрерывного полета на протяжении суток на высоте 7 км и радиусом действия 2 тыс. км.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Fars.

"По случаю Дня оборонной промышленности… Сейед Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений этого сегмента промышленности страны представил БЛА Mohajer-10, обладающий максимальной продолжительностью полета 24 часа на высоте 7000 м и радиусом действия 2000 км", – говорится в сообщении.

По информации агентства, максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 л, максимальная масса полезной нагрузки – 300 кг, максимальная скорость – 210 км/ч.

Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки, отмечает агентство.

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