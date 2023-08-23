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Известия.ru

На Украине сообщили о получении от Франции первой партии ракет SCALP

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Источник изображения: Фото: REUTERS/MBDA/Abaca Press

Посол Украины сообщил, что Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко подтвердил передачу Парижем Киеву первой партии ракет SCALP. Об этом он рассказал 22 августа изданию «Левый берег».

«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться», — уточнил дипломат.

Омельченко добавил, что главным в поставках вооружений остается их ритм, «а тут у французов всё очень неплохо».

Ранее, 16 августа, стало известно, что Украина получила и испытала штурмовые винтовки ACAR, тайно переданные французской промышленной компанией Thales якобы для испытаний. Оружие разработано и произведено в Австралии.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеозапись, на которой показал одну из полученных от Франции ракет дальнего радиуса действия SCALP.

Париж решил передать Киеву эти вооружения 11 июля. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страна поможет Украине защищать свою территорию.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса.


После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Парижа является целенаправленным шагом в сторону эскалации украинского конфликта.

Как напоминает «Газета.Ru», крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) Storm Shadow/SCALP — совместная англо-французская разработка, производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia).

Дальность стрельбы ракеты превышает 250 км.

Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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