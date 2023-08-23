ЕС направил новый транш в €1,5 млрд Украине в рамках макрофинансовой программы помощи

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти средства направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз направил Киеву новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за текущий год. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы заплатили Украине новые €1,5 млрд. И будет больше в этом году и после", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

По ее словам, эти средства направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией. "Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению и поддержанию работоспособности государства", - добавила она, подчеркнув, что ЕС солидарен с Украиной.

Евросоюз согласовал программу макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд.