Болгария поставками Украине хочет освободить место на складах под западную технику

ЦАМТО, 22 августа. Планирующиеся поставки Болгарией советской бронетехники Украине, прежде всего, призваны сбыть старое вооружение с болгарских складов и заменить его на технику западного производства.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ, сославшихся на министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, согласно которым София может в начале октября начать передачу Киеву бронетехники советского образца после ратификации парламентом соответствующего соглашения. Речь идет о 100 бронемашинах.

"Новые члены Североатлантического альянса – страны Восточной и Центральной Европы, в том числе и Болгария, стараются поставлять Киеву свои запасы советского оружия, чтобы расчистить место под закупку своим вооруженным силам новой военной техники, уже полностью соответствующей стандартам НАТО", – сказал И.Коротченко.

В то же время, директор ЦАМТО подчеркнул, что любые поставки оружия Украине так или иначе усиливают ВСУ, тем более что советская военная техника достаточно хорошо освоена украинской армией.

"Очевидно, что ее новые поставки потребуют от нас выполнения двух задач: во-первых, эффективно использовать барражирующие боеприпасы в зоне СВО и, во-вторых, желательно вскрывать эшелоны этой техники на этапе транспортировки и поставки, уничтожая ее в момент пресечения границы Украины со странами НАТО", – резюмировал собеседник агентства.