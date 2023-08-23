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ЦАМТО

Секретарь СНБО: Украина готова принять опытных иностранных пилотов F-16

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 22 августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов принять опытных иностранных пилотов истребителей F-16, не служащих в вооруженных силах своих стран.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило британское издание Times.

"Киев готов принять любых опытных иностранных пилотов, не служащих в вооруженных силах своих стран", – пишет издание со ссылкой на А.Данилова.

Секретарь СНБО отметил, что в украинском законодательстве нет ничего, что могло бы помешать иностранным пилотам работать на Украине. Он добавил, что надеется на то, что западные летчики с украинскими корнями "добровольно" примут участие в управлении истребителями F-16.

"Я более чем уверен, что такие люди есть", – цитирует издание А.Данилова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-16
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