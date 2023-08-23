Президент Финляндии допустил переговоры между РФ и Украиной в 2025 году на площадке ОБСЕ

Саули Ниинистё назвал фундаментальной ценностью "справедливый и прочный мир на Украине"

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что ОБСЕ может стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной в 2025 году в период председательства Хельсинки в организации. Об этом президент заявил в ходе ежегодного выступления перед главами финских дипломатических миссий за рубежом, текст его речи приводит сайт главы государства.

"Справедливый и прочный мир на Украине - это фундаментальная ценность", - отметил глава финского государства. По его словам, достижение прогресса в этом вопросе "может также послужить делу мира в более широком, мировом масштабе и способствовать ослаблению глобальной напряженности".

"Не исключено, что 2025 год может совпасть с решающим моментом в развитии европейского порядка безопасности. Если к тому времени наступит время переговоров и диалога, то ОБСЕ, несмотря на свои многочисленные проблемы, станет для них естественной площадкой. А если к тому времени - на что я искренне надеюсь - война закончится, то ОБСЕ и ее различные инструменты могут способствовать обеспечению дальнейшего состояния мира и формированию нового, прочного порядка безопасности", - подчеркнул Ниинистё, комментируя повестку финского председательства в организации в 2025 году.