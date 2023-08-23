США впервые с марта испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A

ЦАМТО, 22 августа. ВВС США 19 августа впервые за несколько месяцев провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, запустив ее с бомбардировщика.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил портал Defense News со ссылкой на заявление военных.

Согласно этим данным, пуск состоялся со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress у побережья на юге штата Калифорния. Данный прототип ракеты производит корпорация Lockheed Martin.

Это испытание стало первым после неудачного теста данного прототипа, который состоялся в марте. Подробная информация о том, завершилось ли новое испытание успехом, не приводится.