ЦАМТО, 22 августа. Хорватия намерена реализовать крупные закупки вооружений. Об этом говорится в отчете министра обороны Хорватии Марио Баножича парламенту страны.

Основные программы приобретения вооружений и военной техники для ВС Хорватии

Министр обороны Хорватии Марио Баножич 20 апреля 2023 года представил в парламенте страны годовой отчет об обороне за 2020 и 2021 годы.

Годовой отчет по обороне представляет собой презентацию о деятельности по развитию оборонного потенциала и структуре оборонных ресурсов, реализации ключевых проектов и приоритетов развития.

Так, министр сообщил, что значительным шагом вперед для Республики Хорватия является достижение в 2021 году ориентиров НАТО по ассигнованиям на оборону в размере 2% ВВП, 20% которого приходится на модернизацию и оснащение. В 2021 году оборонный бюджет составил около 7,2 млрд. кун (0,955 млрд. долл.), а в 2022 году – 7,6 млрд. кун (1,008 млрд. долл.).

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, расходы Минобороны составили около 4,9 млрд. кун, увеличившись на 50 млн. кун по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году оборонные расходы составят 1,037 млрд. евро, что обеспечивает непрерывность увеличения ассигнований на оборону и предусматривает продолжение начатых проектов и инвестиций в оснащение и модернизацию.

Что касается участия в операциях и другой деятельности НАТО, ООН и ЕС, министр подчеркнул, что Хорватия подтвердила свою приверженность принципам и общим ценностям и внесла активный вклад в глобальную безопасность.

Говоря об инвестициях в оснащение и модернизацию ВС Хорватии, министр сообщил о принятии на вооружение многоцелевых вертолетов. Планируется приобретение дополнительных UH-60 "Блэк Хок", начат проект оснащения СВ Хорватии боевыми машинами пехоты "Брэдли", имеется 126 ББМ "Патриа", завершен проект модификации 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000.

Объявляя ключевые перспективные проекты, М.Баножич выделил закупку ПТРК большой дальности "Спайк LR", 30 ББМ "Патриа", модернизацию РЛС FPS-117 и системы связи HRZ, закупку катеров RIB.

Также будет осуществлена закупка 155-мм снарядов увеличенной дальности, начнутся процедуры закупки пулеметов, снайперских винтовок и автоматов ВХС-2. Заключен контракт на поставку ЗРК ближнего действия "Мистраль-3", а с Shipyard of Special Facilities (Сплит) заключен контракт на строительство прототипа корабля береговой охраны, который предполагает поставку до четырех судов.

На заключительном этапе разработки находится подготовка нового "Долгосрочного плана развития" Вооруженных сил Хорватии на ближайший 12-летний период.

Оборонные расходы Хорватии

По информации Минобороны Хорватии, правительство страны на своем заседании, которое состоялось 14 ноября 2022 года, приняло проект государственного бюджета на 2023 год и прогнозный период 2024-2025 гг.

Данный документ предусматривает дальнейшее увеличение финансирования Министерства обороны.

Как заявлено, бюджет Министерства обороны на 2023 год будет увеличен на 32,6 млн. евро (245 млн. кун) по сравнению с 2022 годом и составит 1,037 млрд. евро. Прогнозный показатель расходов на 2024 год составил 1,082 млрд. евро, на 2025 год – 1,090 млрд. евро.

В частности, в оборонный бюджет включено финансирование закупки боевых машин пехоты "Брэдли", многоцелевых боевых самолетов, бронированных машин, других боевых и небоевых систем и оборудования, наиболее существенным из которых является закупка средств ПВО.

Также выделяются средства на строительство и ремонт зданий и инфраструктуры, обучение, участие в зарубежных миссиях, операциях и мероприятиях, а также на выполнение вспомогательных задач в интересах гражданских структур и населения в Республике Хорватии. Министерство обороны продолжит вкладывать средства в кадры, улучшение уровня жизни и условий службы солдат и офицеров.

С 2023 года запланированы изменения в организационной структуре оборонного бюджета. С 2023 года средства будут выделяться по двум статьям бюджета: на финансирование Министерства обороны и Университета обороны и безопасности им. Франьо Туджмана.

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