Российская компания разработала специальный комплекс для транспортировки боевых FPV-дронов

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В последнее время российские военно-промышленные компании демонстрируют все большее количество новинок в сфере новых технологий. Одна из них – специальный комплекс для транспортировки боевых FPV-дронов «Адмирал-Авианосец».

Данный комплекс на базе беспилотного летательного аппарата самолетного типа предназначен для транспортировки боевых дронов до цели. В основу комплекса лег БПЛА самолетного типа «Адмирал», способный находиться в воздухе 4-6 часов.

Как рассказал ТАСС представитель компании «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев, была создана система сброса небольших ударных FPV-дронов. БПЛА несет на борту ретрнаслятор. Во время патрулирования или разведки местности оператор БПЛА может направить 1-2 дрона до цели.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Зубарева, в ближайшее время компания направит комплекс для тестирования в боевых условиях в зону проведения специальной военной операции. Сейчас комплекс проводит тестовые полеты. Уже ведутся переговоры с армейскими подразделениями, которые могут обзавестись подобными аппаратами. Они могут применять их в целях охраны для точечной работы.

Компания-производитель сообщает, что БПЛА «Адмирал» может нести до 8 кг полезной нагрузки. Потолок полета – до 3 километров, скорость – 100 км/ч крейсерская и 150 км/ч максимальная. С помощью БПЛА можно патрулировать зону порядка 20 квадратных километров. Аппарат способен бесперебойно работать при температурах от минус 25 до 40 градусов. Обычно в том регионе, где проводится спецоперация, это и есть минимальные и минимальные температуры зимой и летом соответственно.