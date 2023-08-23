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ЦАМТО

Предприятие "Радар ммс" разработало БЛА, которому практически не нужен оператор

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Иван Анцев
Иван Анцев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "НПП "Радар ммс"

ЦАМТО, 22 августа. Научно-производственное предприятие "Радар ммс" разработало электрический беспилотник, максимально приспособленный к использованию без оператора.

Об этом "РИА Новости" сообщил исполнительный директор предприятия Иван Анцев.

"Новая модель имеет массу 30 кг. Работает полтора-два часа в зависимости от условий: зимой незначительная часть энергетики может уйти на термостабилизацию. Максимальная скорость – 90 км/ч и зависит от условий полета", – сказал И.Анцев.

По его словам, на базе такого беспилотника можно создавать многофункциональные транспортные системы, способные "в протяженном моменте времени работать вообще без оператора".

Свое состояние беспилотник контролирует самостоятельно за счет искусственного интеллекта, способного за счет предиктивной аналитики принять решение вернуться на базу или аварийно приземлиться в случае каких-либо отказов. Предприятие выбрало для этих целей именно электрические беспилотники, потому что они гораздо проще в эксплуатации, их можно заряжать в автоматическом режиме. Кроме того, они имеют существенно больший ресурс за счет меньшего количества подвижных частей.

"Стоит задача максимально уйти от оператора, максимально автоматизировать, тем самым удешевить стоимость той или иной услуги, в этом и суть новой разработки. Электрические беспилотники это позволяют делать", – уточнил в интервью "РИА Новости" И.Анцев.

Предполагается, что зарядка таких беспилотников будет проходить на дронопортах, куда аппараты станут возвращаться после выполнения задач. В тот момент, когда один беспилотник прибыл на дронопорт, другой такой же будет оттуда взлетать для продолжения задач, "то есть получается подобие карусели 24/7", подчеркнул исполнительный директор предприятия.

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