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Военное обозрение

На форуме «Армия 2023» был представлен гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат ГЭЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно завершился форум «Армия 2023», на котором было представлено большое количество новинок в сфере вооружений, военного и специального оборудования. Среди них – гиперзвуковой летательный аппарат ГЭЛА.

Сейчас Россия уделяет большое внимание технологиям гиперзвука. Они считаются очень перспективными в рамках развития современного ракетостроения и авиастроения. Наша страна превосходит в сфере гиперзвуковых разработок все другие государства, включая и Соединенные Штаты.

Гиперзвуковой летательный аппарат ГЭЛА начали разрабатывать еще в 1980-е годы в Советском Союзе, в МКБ «Радуга» в г. Дубна. Разработка изначально представляла собой продолжение исследований по созданию гиперзвуковой ракеты. Затем работы замедлились из-за распада СССР и многочисленных экономических проблем в 1990-е годы, но потом они возобновились.

Источник изображения: topwar.ru

На фотографиях с форума «Армия 2023» мы можем наблюдать данный гиперзвуковой аппарат. По утверждениям экспертов, Россия возобновила работу над данным аппаратом с 2009 года, а ее целью является получение новейшего стратегического ударного вооружения. Такое вооружение сможет увеличить реальные возможности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Одна из главных особенностей аппарата – невозможность просчета траектории его полета, поскольку он летит со скоростью более 11 тысяч километров в час и способен маневрировать. Соответственно, перехватить такой аппарат средствами противоракетной и противовоздушной обороны не представляется возможным, что делает разработку очень важным достижением в плане обеспечения обороноспособности страны.

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Россия
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Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX
ГЗЛА
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