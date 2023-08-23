Войти
Военное обозрение

Болгария рассматривает вопрос о передаче Украине около 100 единиц бронетехники советского производства

339
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Болгарии допустили вероятность передачи Украине около 100 единиц бронированной техники советского производства. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, который недавно побывал в Одессе с официальным визитом.

Техника может быть передана уже в конце сентября-начале октября 2023 года. Для этого потребуется одобрение болгарского парламента, но оно, учитывая позицию правящей элиты Болгарии, будет получено. Практически все страны Восточной Европы сейчас оказывают Украине военную помощь, передавая со своих складов находящееся на них вооружение советского производства.

У Болгарии в свое время сформировались довольно внушительные арсеналы советской военной техники. Весной 2023 года Болгария уже передала киевскому режиму специальную технику для форсирования рек - трехосные полноприводные вездеходы КрАз-255Б понтонно-мостовых парков болгарской армии. До этого Болгария поставила Киеву большое количество боеприпасов советского и болгарского производства.

Ранее технику София получала как союзник СССР, а теперь готова направлять ее для боевых действий против России. В свое время именно благодаря Российской империи Болгария стала независимым государством, за свободу болгар от Османской империи сражались русские солдаты и офицеры в XIX веке.

В XX веке Болгария «отплатила» за это России и СССР, будучи союзником Германии в двух мировых войнах, а после менее чем пятидесятилетнего этапа советско-болгарской дружбы вернулась к сотрудничеству со странами Запада в качестве члена НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
14.03.2023
Учения и ротация войск НАТО: Военная угроза или опасность у границ Союзного государства?
07.03.2023
В Восточной Европе создали новую "Организацию Варшавского договора"
22.03.2022
США и Британия использовали Украину против России
05.12.2019
Jutarnji list (Хорватия): как Вучич превратил Сербию в пешку в руках Запада и России
05.11.2015
Равные права в НАТО ("Nasz Dziennik", Польша)
12.02.2014
Великий воин и защитник «Искандер»
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 08:59
  • 54485
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 06:06
  • 3
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 03:15
  • 6
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 23.08 00:12
  • 1
Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»
  • 23.08 00:00
  • 1
Корейские ученые создали робота-гуманоида, способного пилотировать самолет
  • 22.08 16:57
  • 3
Станут смертниками: Лондон сплавит боевикам ВСУ устаревшие БМП Warrior
  • 22.08 12:37
  • 0
Исторические параллели: Планы Варшавы и опыт нацистской Германии в подготовке спецоперации
  • 22.08 11:46
  • 23
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.08 11:09
  • 205
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.08 08:15
  • 38
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 22.08 05:48
  • 2619
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)