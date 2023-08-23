Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек

Новосибирск. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Дефицит высоквалифицированных инженерных и рабочих кадров на предприятиях госкорпорации "Ростех" составляет десятки тысяч человек, заявил заместитель гендиректора ГК "Ростех" Николай Волобуев.

"У нас острый дефицит очень квалифицированных кадров инженерных. Сергей Викторович (Чемезов, глава "Ростеха" - ИФ) приводил пример публично, что у нас более 20 тыс. квалифицированных инженерных кадров не хватает. Я уже не говорю про высоквалифицированных рабочих, у нас там значительно больше цифра", - сказал Волобуев в ходе форума "Технопром-2023" в Новосибирске во вторник.

Он отметил, что в настоящий момент в образовательный контур "Ростеха" входит девять передовых инженерных школ (ПИШ), их число будет увеличиваться.