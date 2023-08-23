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ТАСС

Times: НАТО не рассматривает возможность отправки на Украину своих пилотов F-16

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Источник изображения: Lior Mizrahi/ Getty Images

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев приветствовал бы подобную помощь

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Западные страны не рассматривают возможность отправки своих пилотов истребителей F-16 на Украину для участия в боевых действиях, пока украинские военные летчики будут проходить подготовку к управлению самолетами государств - членов НАТО. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной сфере в США.

"Я не считаю это чем-то очень реалистичным, учитывая требования по подготовке и квалификации для должного управления F-16", - сказал источник, комментируя предложения ряда американских экспертов отправить на Украину западных летчиков, которые ушли с действительной военной службы.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию заявил, что Киев приветствовал бы подобную помощь. "Наше законодательство не мешает им работать здесь", - отметил он.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев. 

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