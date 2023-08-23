Предприятие "Радар ммс" разработало систему связи, способную объединить управление более 20 БЛА

ЦАМТО, 22 августа. Самонастраивающуюся систему широкополосной связи, способную объединить управление и передачу информации с более чем 20 беспилотников, разработали в НПП "Радар ммс".

Об этом "РИА Новости" сообщил исполнительный директор предприятия Иван Анцев.

"Мы пошли своим путем, создали уникальный комплекс связи, который обеспечивает многоабонентный широкополосный доступ", – рассказал И.Анцев.

Прежде всего, по его словам, речь идет о наземной инфраструктуре, которая может работать по принципу "точка-точка" или "точка-многоточка", когда на центральный комплекс завязывается некоторое количество абонентов, и они все между собой взаимодействуют, "формируется интеллектуальная самонастраивающаяся шапка связи".

И.Анцев уточнил, что терминалы в такой системе являются одновременно и ретрансляторами, и абонентами, и базами. Комплекс обеспечивает передачу данных на скорости до 100 мегабит в секунду, причем к базовой станции можно подключить порядка 20 абонентов. Абонентами могут быть не только наземные устройства, но и авиационные, в частности, беспилотники.

"Базовая станция может быть, например, центром управления беспилотными аппаратами и принимать информацию от нескольких беспилотников, выполняющих свои задачи. Комплекс связи может быть использован везде, где есть необходимость передавать информацию из точки А в точку Б на большие расстояния, но нет проводных каналов связи. Или, например, организовать видеоконференцию, обмен файлами. По сути это современная ip-радиосеть", – рассказал исполнительный директор "Радар ммс" о возможных вариантах применения новой системы.

Радиус действия, по его словам, зависит от антенны, мощности приемопередатчика и его размещения. В среднем заказчики могут организовать связь на расстояниях до 100 км, отмечает агентство.