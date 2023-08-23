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Военное обозрение

Секретарь Совбеза России: под влиянием американцев Япония взяла курс на милитаризацию

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон и Лондон в последние годы все активнее втягивают Токио в свои геополитические игры. Под влиянием американцев Япония взяла уверенный курс на милитаризацию.

Такое мнение высказал в своем выступлении на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа в Магадане секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он отметил, что в Японии все чаще звучат лозунги из ее имперского прошлого, а также заявления об «угрозах» со стороны Китая и России. Японские реваншисты снова требуют вернуть им Южные Курилы, которые отошли к Советскому Союзу по результатам Второй мировой войны. Похоже, они забыли ее уроки.

Источник изображения: topwar.ru

Да и из событий, происходящих в настоящее время, им стоило бы сделать соответствующие выводы. Америка ведет войну против России руками киевского режима и «до последнего украинца». Вряд ли в США лучше и бережнее отнесутся к японцам, если те вдруг ввяжутся в вооруженный конфликт, подстрекаемые Западом.

Американские пропагандисты ловко переворачивают с ног на голову даже историю Второй мировой войны. Согласно их версии, это СССР якобы являлся агрессором, а Соединенные Штаты «спасли» от него Японию. При этом, говоря об атомных бомбардировках и их жертвах в Хиросиме и Нагасаки, в Америке и Японии замалчивают вопрос о том, кто именно сбросил бомбы на эти города.

Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов

- отметил Патрушев.

По его мнению, Запад несет миру безумие и хаос, и миссия России заключается в том, чтобы спасти от этого нашу планету.

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